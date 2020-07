Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det Grønne Område - 04. juli 2020 kl. 17:00 Af Anette Skafte, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

På dagsordenen fra Beskæftigelses- og Integration udvalgsmødet den 9.juni 2020 kunne man læse om status, resultatmål og indsats på beskæftigelsesplan 2020 omkring forskellige grupper af borgere.

Men det undrede mig, at der manglede nogle vigtige oplysninger omkring resultatmål og beskæftigelsesmål, når det gælder flygtninge, migranter og deres sammenførte familier, der modtager offentlig forsørgelse

Det eneste tal, der vises omkring folk af ikke vestlig baggrund, er et mål på, at 40 % skal være i arbejde i 2020. Sig mig engang, hvor mange % med ikke vestlig baggrund er egentlig i arbejde?

Det tal på 40 % har ikke rykket sig en tøddel. Ifølge Beskæftigelsesplan for 2018 var det på nøjagtig samme niveau. Det er, hvad jeg vil kalde uambitiøst. Har man fra politikernes side tabt interessen, eller har man simpelthen mistet overblikket over, hvor mange migranter og indvandrere af ikke vestlig baggrund, der til trods for at være jobparate blot går der hjemme på offentlige ydelser.

Nå, nej, for læser man svaret fra forvaltningen på De Konservatives spørgsmål på dette, så er der noget med, at man slet ikke fastsætter nogle mål på det område, man nøjes med at følge det på sidelinjen.

Nej, ups, det viser sig faktisk senere, at det teknisk ikke er muligt at hente data, som kan belyse den korrekte erhvervsfrekvens for jobparate flygtninge og migranter samt familiesammenførte, så man ændrede så bare formuleringen "beskæftigelsesmål" til "følgemål".

Og der er jo ikke noget lovkrav om, at man skal fastsætte tal på de enkelte mål... Nå, jo, for danskere, men åbenbart ikke for flygtninge og migranter og familiesammenførte, desuden ret underligt, når man i andre kommuner godt kan belyse de omtalte mål.

Der er igennem årene brugt adskillige millioner på at få specielt kvinder med ikke vestlig baggrund i arbejde. Igennem satspuljen blev der afsat ikke mindre end 140 mio. kr. i perioden 2019-2022 til Udlændinge- og Integrationsministeriets område til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Det offentlige bruger op mod 10 mia. kroner om året på integration af udlændinge. Det skal stoppes. At integrere sig i samfundet er et personligt ansvar for den enkelte, der kommer her til. Det er ikke en offentlig opgave.

I Nye Borgerlige mener vi, at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. De udlændinge, der midlertidig bor i Danmark, får 2 år til at finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke kan forsørge sig selv, må de rejse hjem eller et andet sted hen.