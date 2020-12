Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flygtninge, der flygter fra forfølgelse og krig, skal have lov til kunne opbygge en ny tilværelse her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flygtninge, der flygter fra forfølgelse og krig, skal have lov til kunne opbygge en ny tilværelse her

Det Grønne Område - 05. december 2020 kl. 10:45 Af Axel Morgenstjerne, Finlandsvej 15B, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I anledning af artiklen "Fem år efter flygtningekrisen er syrisk ægtepar velintegreret: 'Nu er vi en del af Danmark'", der i bund og grund belyser et eksempel på vellykket integration, og det efterfølgende debatindlæg af Kenneth Kristensen Berth, hvor der argumenteres for hjemsendelse af herboende syrere, ønsker jeg at fremføre en anden holdning. Jeg er helt uenig i Kenneth Kristensen Berth's konklusion.

Mit synspunkt er, at flygtninge, der kommer her til Danmark pga. forfølgelse og krig, skal have lov til kunne opbygge en ny tilværelse her, hvis det er det, de ønsker. Det gælder særligt i et tilfælde, som det omtalte, hvor familien i høj grad tager det danske samfund til sig og engagerer sig aktivt og konstruktivt.

Denne familie er en berigelse for Danmark på mange måder, bl.a. via deres arbejdskraft inden for Social- og Sundhedssektoren, hvor vi i den grad mangler personale. Man skal ikke besøge mange plejehjem, før man får øjnene op for, hvor vigtig, berigende og uundværlig en ressource SOSU-hjælpere og -assistenter med udenlandsk baggrund udgør.

Når man som politisk forfulgt af Assads styre i Syrien er flygtet til Libyen, og så år senere endnu engang må flygte i båd over Middelhavet med små børn, efter Libyen endte i kaos da bomberne blev kastet bl.a. af danske fly.

Ja så kan jeg slet ikke se det rimelige i, at sådan en familie skulle sendes tilbage til Assads Syrien.