Debat: Flere fakta på bordet om Lyngby Stadion

Det Grønne Område - 22. april 2021 kl. 16:00 Af Niels Grunnet, Hyldehavevej 10, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

DEBAT Jeg har med stor interesse læst indlægget fra Andreas Byder, der er direktør for Lyngby Boldklub. Og det er glædeligt at der lægges op til debat.

Der eksisterer en vis bekymring om det nye stadionbyggeri, der er planlagt. Oprindeligt kunne man læse i aviser og pressen generelt, at Lyngby Boldklub skulle have et stadion, hvori der var indbygget studieboliger. Ideen var at indtægten fra studieboligerne skulle finansiere Lyngby Boldklubs fremtid.

Byder nævner i sit læserbrev, at man gerne have et mindre "familie stadion" med plads til 6.-8.000 mennesker og ikke til koncerter. Uden at reducere Badeparken.

Det er godt at høre.

Men vil stadion alligevel ikke indeholde studieboliger? Vil man stadig satse på at fattige studerende skal opretholde boldlubbens økonomi, eller kommer der ikke boliger i stadionkroppen overhovedet, hvis et nyt stadion bliver en realitet?

Vi frygter at de 5 etager plus plads til teknik på toppen, kommunen har talt om at bygge, vil komme til at skæmme voldsomt. 5 etager er det samme som Parken. Bliver det 15-16 meter højt? Vil der være parkeringspladser nok, hvis boligerne bliver bygget. For der mangler jo i forvejen parkeringspladser.

Bliver der mere plads til breddeidrætten i Idrætsbyen, hvis der bygges? Vil andre end Boldklubben få glæde af de planlagte ændringer? Vil borgerne?

De planer kommunen hidtil har vist, viser et stort og omfattende byggeri med cirka 300 boliger i stadionkroppen. 5 etager højt og omgivet af grimme betonmure. Kender Andreas Byder ikke disse planer?

Jeg og mange andre naboer håber, at Lyngby Boldklub får et nyt og tidssvarende stadion til stor glæde for "de blå". Men vi håber også at vi slipper for 16 meter højt 5 etages boligbyggeri, stort parkeringsbehov, trafikfortætning og tab af grønt areal.

Vi bor jo trods alt i "det grønne område" og ønsker at det forbliver grønt.

