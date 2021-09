Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flere års chikane fra kommunen og overfuset af uforskammet og respektløs Simon Pihl - viceborgmesteren svarer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Grønne Område - 08. september 2021 kl. 06:30 Af Lars Lønstrup, Raadvad 1, Kgs. Lyngby

Åbent brev til kommunalbestyrelsen.

Denne gang skriver jeg ikke som vandrerhjemsvært, men som borger.

For alt det med vandrerhjemmet har vi været igennem, og I har haft rig mulighed for at komme os til undsætning eller bare imøde.

Da det for nuværende ikke er tilfældet, må jeg formode, I finder forløbet - helt fra jeres redning af Raadvad by og fabrik til nu salg af vandrerhjem til højstbydende hotelejer - helt i tråd med jeres politiske værdier.

Det må jeg jo respektere.

Resten af den sag må desværre afgøres i Ankenævn og Boligretten.

Jeg har således skrevet mit sidste forsonende brev, som jeg ikke får så meget som et eneste svar på.

Den ydmygelse vil jeg skåne mig selv for.

Men en anden side af sagen er kommunens behandling af en borger, som I er uenige med - men som dog stadig en borger.

"Det er ikke personligt, Lars - det er bare loven," har jeg hørt rigtigt mange gange. Jeg ved, det er personligt - og godt for dét i øvrigt, for ellers ville alle andre borgere risikere at få samme behandling, som vi har fået.

Som f.eks. mødet om ændringen af lokalplanen i sidste uge, hvor jeg blev overfuset af en uforskammet, opfarende og respektløs viceborgmester Simon Pihl eller f.eks. flere års chikane fra især én bestemt medarbejder i kommunen. Vedkommende er nu ikke bare gået over vores grænse masser af gange, men nu også over lovens.

Det er ikke i orden, at kommunen har ansatte, der bruger det meste af deres hverdag på at forfølge enkelte borgere, med - for kommunen - dyre retssager og erstatninger til følge. Det er ikke i orden, at jeg møder op til et offentligt høringsmøde og overfuses af flere politikere - alene, fordi vi er uenige.

Ikke alle - men flere medarbejdere - er langt, langt forbi en forventelig grænse for anstændig opførelse, når man arbejder i det kommunale regi - både politisk eller administrativt.

Hvis I ignorerer det, er I en del af problemet. Alternativt - tag et opgør med den udbrændte medarbejder og de gamle politikere.

Ønsker I en kommune, hvor få præmieborgere nyder endeløs og overdreven politisk beskyttelse - og resten skal holde mund for ikke ligefrem at blive jordet, så skal I ikke foretage jer noget.

Men hvis I ønsker en rummelig kommune med plads til uenighed, overskud og en helt grundlæggende respekt for borgerne, kræver det et opgør med en kultur, der synes at gennemsyre store dele af systemet, og I bør skynde jer - der ligger et kæmpe stykke arbejde forude.

Jeg ved godt, at det set i lyset af debatten de sidste måneder, virker som et angreb.

Men vi kan jo starte ovenstående proces med at opfatte det som et konstruktivt borgerforslag til en bedre kommune.

Simon Pihl Sørensen svarer

Jeg har ikke kommentar til selve indlægget. Det taler vist for sig selv.

Jeg kan godt tåle kritik. Men tager i den grad afstand fra, at man angriber enkelte medarbejdere i forvaltningen.

Men for så vidt angår bolden - og ikke manden - er jeg er stolt af, at vi har reddet Raadvad.

Både med den indsats, der ligger bag, at vi nu har en lokalplan, der sikrer den historiske arv, og den indsats, der er ydet for at få politikere og myndigheder i tale.

Det har jeg selv brugt rigtigt mange kræfter på, og det har andre af kommunalbestyrelsens medlemmer også. Det er dejligt at se det lykkes, og viser netop, at kommunalbestyrelsen kæmper for almenvellet og beboerne i Raadvad.

Her har vi den grad på tværs af partierne tænkt på fællesskabet, borgerne i Taarbæk og den unikke historiske arv. Og i virkeligheden mod alle odds kommet i mål. Det er en arv, vi efterlader til de kommende generationer.