Debat: Fjern jeres lort!

Kunne I ikke være så søde, at tage jeres hundes efterladenskaber med jer?

Gang på gang har hunden skidt midt på fortovet, og så svært kan det vel heller ikke være at ha' en lille pose med!

Det er voldsomt irriterende og særdeles ulækkert, at træde ud fra sin dør og træde i en lort.

Det sker temmelig ofte her, hvor jeg bor på Gl. Lundtoftevej/Asylgade - so please!