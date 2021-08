Foto: Adobe Stock Foto: Evrymmnt - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fire løsninger for hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fire løsninger for hjemmeplejen

Det Grønne Område - 10. august 2021 kl. 05:49 Af Sigurd og Hanne Agersnap, kommunalbestyrelsesmedlemmer (SF) Kontakt redaktionen

I sidste uges udgave af Det Grønne Område kunne man læse, at alle kommunalbestyrelsens partier var godt utilfredse med forholdene i hjemmeplejen. Det er godt. Altså ikke at forholdene er utilfredsstillende, men at der er enighed om problemerne. Den enighed er forudsætningen for at finde løsninger.

Hvad der så er løsningerne, kunne man ikke læse af sidste uge avis. Det har flere med rette efterspurgt. Social- og Sundhedsudvalget har i foråret vedtaget en handleplan, som sætter retningen inden for den eksisterende ramme. Handleplanen er der meget godt i, men skal kvaliteten i hjemmeplejen for alvor have et nøk op, så kræver det også mere vidtgående forslag. Derfor er her SF' bud på en ældrepolitik, som kan løfte kvaliteten af hjemmeplejen:

1. Mere fast personale Den ældre skal kende det personale, som kommer i deres hjem. Det er forudsætningen for en god og tryg pleje, og en relation, hvor den ældres ønsker også bedre kan imødekommes. Skal man have faste teams og kendt personale om de ældre, så kræver det, at man prioriterer flere fuldtidsansatte, færre vikarer og mere tid til at arbejde i teams.

2. Styrk opkvalificering af personalet

Personalet er den vigtigste ressource i hjemmeplejen. De brænder for at udøve den pleje og omsorg, som er så efterspurgt fra hjemmeplejen. Derfor er deres kompetencer og tid også det vigtigste, som vi som kommune kan investere i.

3. Tiltræk og fasthold medarbejdere

En af de største udfordringer for landets kommuner er, at der mangler medarbejdere med de rette kvalifikationerne til at varetage et job i hjemmeplejen. For få tager en uddannelse i omsorgsfagene, og kommunerne mangler hænder. Derfor skal vi i Lyngby-Taarbæk gøre alt, hvad vi kan fra vores side for, at der bliver uddannet flere. Det kræver blandt andet, at vi bliver bedre til at oprette gode praktik- og elevpladser. For at tiltrække og fastholde elever, og de, der er uddannet, skal vi tilbyde gode forhold og spændende opgaver i ældreplejen i kommunen.

4. Efterdønningerne efter corona

Der er ingen tvivl om, at corona har presset hele ældreområdet. Med nedlukninger, karantæner og et særligt ansvar for at beskytte de mest udsatte, så har ældreområdet været hårdt presset. Der skal lyde en kæmpe respekt og anerkendelse til det personale, som har løftet en kæmpe opgave i den her svære tid. Men vi skal også sætte særligt ind her efter coroanen for at aflaste nogle hårdt pressede personalegrupper i ældreplejen.

Et løft af ældreområdet er et politisk ansvar. Man kan ikke skære på et område og forvente, at der ikke vil være konsekvenser. Derfor skal vi prioritere området politisk, men også vedvarende holde fokus på, at området udvikler sig og følger med tiden. At nye løsninger bliver brugt og gode erfaringer fra andre kommuner tjener som inspiration.

Ovenstående fire forslag er vi overbevist om kan løfte kvaliteten i ældreplejen, og bidrage til at flere er trygge ved den pleje, som de modtager.