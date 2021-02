Close up of a Doctor making a vaccination in the shoulder of patient

Debat: Fem uger er gået, siden min mand underskrev ønske om vaccination - og vi har stadig intet hørt

Det Grønne Område - 19. februar 2021 kl. 15:00 Af Annette Vesselgaard Schubert, Thorsvej 17, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Sundhedsstyrelsen har lavet en vaccinationsplan.

Af den fremgår det at gruppe 2 er personer, som modtager personlig pleje og hjælp i eget hjem, og i følge den seneste opdatering skal gruppe 2 forventeligt have modtaget første stik inden udgangen af denne uge.

Min mand hører til gruppe 2 og er derudover særlig sårbar, og har for over 5 uger siden, afleveret en underskrift til hjemmeplejen om, at han ønsker vaccination og har brug for transport, og fik besked om, at vi ville blive kontaktet inden for 2 uger.

Vi har intet hørt siden.

Jeg prøvede at ringe i sidste uge, bare for at sikre, at han stadig var på en liste, og fordi der kom udmeldinger fra andre kommuner, at de var i gang med gruppe 2 og sundhedsstyrelsen meldte ud, at nu skulle de næste vacciner gives til de ældste i gruppe 3.

Jeg blev henvist til diverse områder i hjemmeplejen, men der var ingen der vidste, hvem der kunne svare. Nu læser jeg i artiklen "De fleste har fået stik nummer 2", at der overhovedet ikke er vaccineret borgere i Ltk i ovennævnte gruppe 2, men til gengæld mange i gruppe 3 i denne uge.

Jeg kan godt tænke mig at få at vide, hvem der er ansvarlig for denne beslutning, og ikke mindst en begrundelse for denne. Ikke at jeg ikke under dem, der nu er vaccineret - vaccinen, men i min optik er der nogle borgere, som umiddelbart er i en større risiko for smitte, fordi de har brug for, at der kommer skiftende personer i deres hjem for at hjælpe dem.

