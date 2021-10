Debat: Familier lever i genehelvede

Familier lever i genehelvede fra Letbane-byggeri - men der er ingen hjælp at hente. Det er overskriften på en artikel der netop er bragt på Tv2 Lorry. Til sidst i artiklen finder man et tørt citat fra vores viceborgmester Simon Pihl-Sørensen, som konstaterer, at der ikke er nogen lovhjemmel til at kompensere borgerne.

Her tillader jeg mig, at sige, at det ganske enkelt ikke er godt nok. Det er utilgiveligt og uhørt, at de ansvarlige politikere heriblandt Simon Pihl-Sørensen har stemt projektet igennem uden at borgerne i det mindste er sikret kompensation. De berørte borgere, har ikke selv valgt at bo op ad letbanebyggeriet og har ingen chance for at undgå støj fra anlægsarbejdet. Det skal der findes en løsning på.