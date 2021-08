Close up hands of helping hands elderly home care. Mother and daughter. Mental health and elderly care concept Foto: ipopba - stock.adobe.com

Debat: Falske trut i Nye Borgerliges trompet

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 16:00 Af Klaus Dalgas, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Anette Skafte, kandidat KV/RV21 for Nye Borgerlige (NB), retter her i avisen (4. august) en sønderlemmende kritik mod samtlige partier og politikere i det siddende byråd for at svigte ældreområdet i vores kommune. Alt er skidt, må man forstå, og alt kan kun blive bedre, hvis NB får lov at bestemme.

Tomme tønder buldrer som bekendt mest, og Anette Skaftes påstande er den rene teatertorden krydret med falske trut i trompeten.

Nye Borgerlige har netop fremlagt deres politiske visioner for de kommende år. Heraf fremgår det, at der skal ske massive besparelser i den offentlige økonomi. Der skal skæres 100.000 offentligt ansatte, og skatten for de velhavende skal sænkes med 100 mia. kroner hvert år.

Ingen kan være i tvivl om, at det vil ramme de ældre benhårdt og ubarmhjertigt. Den offentlige service og omsorg for vores ældre medborgere vil blive fuldstændigt rundbarberet, hvis NB får magt, som de har agt. Velhavende ældre vil formentlig få bedre råd til at købe sig til privat service og omsorg, mens den store andel af "almindelige" ældre vil opleve en total nedsmeltning. Det er uværdigt og uretfærdigt!

Vi skal en helt anden vej. Vi, Lyngby-Taarbæk Kommune, skal forbedre tilbuddene til de ældre. Vi skal - muligvis - ansætte flere folk til at tage sig af vores ældre. Vi skal forbedre og udvikle vores service til de ældre, så den bliver bedre end i dag, hvor der bestemt er fejl og mangler, der skal rettes op.

En af de mest presserende udfordringer er at få rekrutteret kvalificeret personale til vores ældrepleje. Det kan vi kun gøre, hvis vi bygger billige boliger til folk med almindelige indtægter og sørger for, at vores tilbud på børne-, unge- og fritidsområdet er både billige og i toppen rent kvalitetsmæssigt.

Vi skal udbygge og udvikle vores kommunale velfærd de kommende år i stedet for at knuse vores velfærdsmodel, som Nye Borgerlige ønsker. Måske koster det nogle ekstra skattekroner fra de mest velbjergede, men det har vi nok råd til her i Lyngby, hvor de fleste af os har ganske brede skuldre.

Lad os udvikle vores velfærdsydelser i stedet for at knuse dem. Det har alle mest glæde af.