Debat: Faglige uddannelser vælges fra af de unge

Med det laveste antal i fire år, så vælger kun 5,1% af de unge i i Lyngby Taarbæk at tage en faglig uddannelse. I mere end 10 år har andelen på landsplan ligget på ca. 19%. Skiftende regeringer har uden held forsøgt at få flere unge til at vælge håndværksfagene til - målet er nu hævet til nu 30% på Landsplan.

Folkeskolen er blevet akademiseret, tekniske skoler er blevet udsultet og unge med gode karakterer bliver guidet mod gymnasiet "for at blive til noget". Alt dette har sat sig så dybt i de unge og deres forældre, at uanset hvilke tiltag man har gjort de sidste 10 år, så har det ikke ændret ved, at de unge stadig vælger faglige uddannelser fra.

Hvis vi skal udnytte vores grønne innovative førertrøje til noget, så er vi nødt til at have et ordentligt samspil mellem folk med lange uddannelser, og folk der er gode til at udforme deres ideer til konkrete produkter. Vi skal have flere unge til at vælge en faglig uddannelse, og en start kunne være at vise de unge, hvilke job deres uddannelse giver adgang til, frem for at vise dem den skole de skal gå på.