Debat: Fællesvejene som omfartsvejen?

Det Grønne Område - 13. juni 2020 kl. 15:00 Af Annette Vesselgaard Schubert, Thorsvej 17, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Private fællesveje: Har kommunen haft samme politik som med omfartsvejen?

Iflg, Lars Bolet har kommunen siden 2012 valgt at spare på vedligeholdelse af veje, herunder er der tilsyneladende sparet 12,5 % af de penge de fik med, da de overtog ansvaret for omfartsvejen, og som nu rammer som en boomerang med en kæmpe regning.

Os, der bor ved private fællesveje har gennem en årrække indbetalt en "ekstra skat" til vedligeholdelse af disse, oven i den almindelige kommuneskat, og har nu fået overdraget ansvaret for vedligeholdelsen.

For et par års siden, fik vi på Thorsvej, at vide, at der skulle nyt slidlag på vejen, da det sang på sidste vers. Det er der ingen tvivl om, da der ikke er nogen sten (slidlag) tilbage, og asfalten/tjæren som skal binde disse er blotlagt mange steder, og bliver flydende når det er varmt.

I forbindelse med kommunens opsigelsen af vedligeholdelsesaftalen af de private fællesveje og den deraf følgende gennemgang var det pludseligt ikke nødvendigt at lægge nyt slidlag på Thorsvej.

Så er det jeg spørger Sigurd Agersnap - hvad er der blevet af de penge vi har indbetalt de sidste mange år, og som vel skulle være med til at dække det slidlag, som pludselig ikke er nødvendigt, er de sparet væk, og rammer det nu os beboere i nakken med en stor ekstraregning om et par år, når vejen har taget stor skade p.g.a. manglende vedligeholdelse. Eller skal vi også "håbe på", at kommune til den tid løfter en del af regningen, for lige som på omfartsvejen, er det ikke vejens beboere der udgør hovedparten af trafikken, men håndværkere, kunder, klienter m.v. til ejendomme på andre veje i området med dårlige parkeringsforhold - eller trafik som kører forkert - fordi der er dårlig skiltning med, at det er en blind vej.

Eller får vi nu alligevel et nyt slidlag på vejen? For nu har jeg modtaget det endelige brev fra kommunen, hvor der står, at ansvaret for vedligeholdelse af vejen nu er overdraget til os beboere pr 1/4-2020 (kun 2. mdr. for sent). I det står der, at vi ikke må feje de små sten af vejen, da de skal køres fast, og kommunen så senere vil fjerne de overskydende sten.

Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi jo nu iflg. brevet også har overtaget ansvaret for brønde og afløbsledningerne ( som går på tværs under vejen), og som kommunen i forbindelse med renoveringer af kloakken på vejen blev gjort opmærksom på, var i meget dårlig stand og burde skiftes inden der blev lagt nyt slidlag. Det er ikke sket - en kommende regning, jeg ikke kun håber men forventer komunen løfter, når det bliver aktuelt.

En sidste ting vedr. vandstanden i Lyngby Sø - det er almindelig kendt, at vandstanden i mange år været holdt lav, for at stierne i Åmosen ikke skulle oversvømmes, da kommunen ikke ville bruge penge på at hæve stierne.