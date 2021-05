Debat: Et reelt løft af ældreområdet

I Det Grønne Område, må man forstå at det lokale socialdemokrati har fået en pludselig åbenbaring efter at have siddet på magten i udvalget som formand de sidste 7 år i kommunen. Vi ser som sygeplejerske og tidligere Formand for seniorrådet skeptisk på projektet. Vi har en daglig gang med ældre borgere i kommunen, og ser tydeligt de udfordringer man oplever i overgangen fra hjem til plejebolig og fra hospital til kommune.

Gennem daglige samtaler med brugere, ansatte, studerende og pårørende har vi begge fået øjnene op for de udfordringer vores ansatte møder i kommunen og det undrer os gevaldigt, at man efter 7 år på magten i udvalget ikke i højere grad har lyttet til vores personale. Vi har fået flere henvendelser fra bekymrede pårørende og ansatte som fortæller om uværdige forhold for deres elskede og ringe arbejdsforhold for vores hjælpere, assistenter og sygeplejersker.

En nytænkning af ældreområdet kræver desuden at man sikrer de ældre et frit valg, så man har en reel anden mulighed end det kommunale tilbud. Vi skal sikre at det er muligt med et privat alternativ og så skal vi sikre kvaliteten af vores hjemmepleje og sygepleje. Det gør vi ikke ved som socialdemokratiet stemte for i forbindelse med den lidet imponerende rapport om ældreområdet at ansætte flere i administrative stillinger men netop flere kompetente tæt på borgerne. Vi skal understøtte faglig sparring og sikre at faggrupperne mødes dagligt. Og vi har et særligt ansvar for at sikre ordentlig oplæring og gode vilkår for kommunens elever og studerende, det vil gøre det lettere at rekruttere dygtige folk.