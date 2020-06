Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et kritisk gult lys til byggerierne i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et kritisk gult lys til byggerierne i kommunen

Det Grønne Område - 26. juni 2020 kl. 15:00 Af Niels Grunnet, Hyldehavevej 10, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Herligt at læse om den erkendelse, der har ramt borgmesteren (og til dels viceborgmesteren) vedrørende byggeri i LTK. Det erkendes nu (DGO d. 3. juni)at der har hersket en alt for ukritisk "grønt lys" politik for nyt byggeri, en politik, der har resulteret i grimme byggerier (Microsofts tekniketage, Kanalhusene, Sorgenfriparken m.fl.).

Næste store projekt i kommunen er stadionprojektet, der formentlig sendes i udbud efter sommerferien.

Et fromt ønske kunne være at dette projekt blev underkastet den nye erkendelse, lidt "gult lys", så man undgår endnu et byggeri, der har developeres interesse som eneste målestok. Som projektet foreligger, er det ikke gennemarbejdet trafikalt (man kommer til at frygte for Badeparkens fremtid). Projektet vil begrænse breddeidrættens udvikling, og man kan i det hele taget betvivle langtidsholdbarheden af koblingen mellem byggeret og stadionbyggeri, med det resultat at "aben" lander hos kommunen.

Ingen kan have noget imod opgradering af stadion, men der findes andre løsninger, som fremhævet i adskillige indlæg i DGO. Lidt "gult lys" er på sin plads - og som et sidste suk, kunne man opfordre kommunen til at inddrage borgerne langt tidligere i projektforløbene, således som det fx sker i Gentofte Kommune.