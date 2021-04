Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et kollektivt koncept, som er suverænt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Grønne Område - 09. april 2021 kl. 14:55 Af Palle R. Jensen, Robert Jacobsens Vej 78.4.2, København S Kontakt redaktionen

På opfordring af borgmester Sofia Osmani i Lyngby fremsender jeg hermed oplysninger om en løsning på "Letbanens" problem i Lyngby.

Alle analyser af projektet peger på at det er særdeles problematisk. Den samfundsmæssige værdi vises at være negativ, og COWI vurderede at CO2 udslippet vil stige efter igangsætningen af "Letbanen".

For at afbøde denne potentielle skandale foreslog jeg Sofia Osmani at stoppe letbanen ved Lyngby station og fortsætte til DTU med noget mere perspektivrigt, nemlig det danske RUF koncept anvendt som kollektiv trafik.

DTU kan spille en konstruktiv rolle i færdigudviklingen af konceptet.

RUF er i starten en kollektiv "UltraLet" bane, som senere kan videreudvikles til at blive et system for særlige meget effektive elbiler. RUF konceptet er blevet testet på en lille testbane i Ballerup og har modtaget en lang stribe anbefalinger fra eksperter og politikere globalt.

RUF har været vist på TV overalt i verden. Se f.eks.: www.ruf.dk/cnn.doc

Der er hidtil investeret over 10 mio. kr i udviklingen fra private investorer, offentlige styrelser og EU

RUF vil kunne starte en revolution globalt, som kan løse transportens klima problem sammen med øget cyklisme.

Det vil sende et stærkt positivt signal dersom Letbaneselskabet går i en seriøs dialog med mig om perspektiverne i RUF som et kollektivt koncept, som er suverænt mht. klima effekt og virus beskyttelse.