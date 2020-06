Debat: Et enten-eller, Bodil Kornbek

Da jeg meget gerne vil beholde den vaskeordning, jeg har, og da du i sin tid oplyste, at man altid bliver individuelt visiteret til ydelser i Lyngby, søgte jeg visitationen om at beholde nuværende ordning.

Fik at vide, at da det var en kommunal beslutning, og det var enten at tage den ny ordning, eller at få frataget tiden til vask.