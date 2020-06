Debat: Et ærgerligt nej til Scaveniusvej

Det blev ret tydeligt fra start, at der i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ikke var noget, der lignede et flertal for at opkalde vejen efter den berømte beboer, Erik Scavenius. Jeg har derfor opgivet denne idé og stemmer i stedet sammen med mine kolleger for et helt harmløst navn, nemlig Granbakken, et andet af beboernes forslag. Men jeg synes, at det er meget ærgerligt, at vi her 75 år efter besættelsen stadig ikke kan vedkende os vores historie og vise Scavenius en smule anerkendelse. Samarbejdspolitikken sikrede, at de danske myndigheder kom til at stå mellem den tyske værnemagt og befolkningen, og den danske befolkning undgik dermed de overgreb fra den tyske værnemagt, som ellers var tilfældet i alle andre besatte områder i Europa. Dertil kommer, at langt de fleste danske jøder blev reddet. Scavenius blev i øvrigt hædret af den israelske stat i 1961 for sin rolle heri.