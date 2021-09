Debat: Erhvervspraktik bør være obligatorisk

Kalenderen viser nu august, og det er tid til, at vores skolebørn vender tilbage til klasselokalerne igen efter en varm og dejlig sommerferie. Udover at vi repræsenterer virksomheder og lønmodtagere i Region Hovedstaden, så har vi også begge været forældre til skolebørn, der blandt andet har gået i skole her i Lyngby-Taarbæk. Vores børn har i sin tid oplevet at starte glade til et nyt skoleår med nye skoleskemaer. Og for os er det helt afgørende, at vores børn lærer noget af de mange vigtige fag i folkeskolen. Men vi har også en klar opfordring til lokalpolitikerne - blandt andet her i Lyngby-Taarbæk: Husk også, at børn kan lære noget uden for klasseværelsets tykke mure.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at mere end hvert tredje skolebarn i dag ikke kommer i erhvervspraktik i folkeskolen. Det skyldes, at erhvervspraktikken i dag ikke er obligatorisk. Eleverne har i dag alene ret til at komme i erhvervspraktik i løbet af deres folkeskoletid og skal sammen med deres forældre som udgangspunkt selv finde en erhvervspraktik på en arbejdsplads. Vi mener, at alle elever bør komme i erhvervspraktik i løbet af deres folkeskoletid. Derfor bør kommunerne tage et større ansvar for, at alle elever kan finde erhvervspraktik. Så sikrer vi nemlig, at alle elever er garanteret en god oplevelse på en lokal virksomhed. Det er den absolut bedste måde at sikre, at eleverne får praktisk erfaring - og får et realistisk billede af det arbejdsmarked, der venter dem efter skolen. Her i Lyngby er det i dag kun fem procent af de unge, der for eksempel tager en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. I Frederikssund i den anden ende af vores region er det omkring hver fjerde unge. Giver vi de unge chancen for erhvervspraktik i folkeskolen, kan vi måske ovenikøbet forbedre vores andel, der tager en erhvervsrelevant ungdomsuddannelse.