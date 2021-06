Arkivfoto

Debat: Er planen for bydvikling af Lyngbys centrum støbt i cement?

Det Grønne Område - 02. juni 2021 kl. 21:00 Af Anette Skafte, kandidat KV21 (NB) Kontakt redaktionen

Er planen "Byudvikling i Balance" blevet støbt ned i cement.?

Kommunalbestyrelsen har endnu en grøn oase i kikkerten, som de vil bygge på, nemlig hestefolden i Lundtofte.

Det handler om 1 ud af 4 nye daginstitutioner, der skal findes arealer til, for at kunne rumme den øgede befolkning. Eftersom man har- og stadig er ved, at opføre flere tusinde af boliger i kommunen er det jo forventelig, at vi ikke kan blive ved med at rumme den øgede befolkningstilvækst, og dermed åbenlyst at hvis man fortsætter denne byggeiver, kan vi ikke fortsætte med at kalde os for "Det Grønne område".

Vi i Nye Borgerlige kan slå helt fast, det bliver ikke med vores stemmer, når og hvis dette forslag om en daginstitution ved hestefolden i Lundtofte bliver sendt i offentlig hørring omkring årsskiftet 2021/2022.

Jeg håber de omkring 6.000 Lundtofteborgere vil stå sammen om at sikre de naturværdier der trods alt stadig er at finde i vores område.

Desuden kunne man jo bruge det areal ved Brede torv, hvor man har revet den tidligere daginstitution ned.

Tilbage i 2009 blev det fastslået, at Lyngby- Taarbæk kommune allerede dengang var fuldt udbygget. Men siden har der været fuld knald på med byggeboom og en kommune præget af enten planlagt, igangværende eller færdigt byggeri af grimme mastodont bygninger. Man skulle næsten tro, at ønsket om et indbyggertal på over 60.000 eller mere stadig er aktuelt for de siddende politikere, og at det ikke kan gå hurtigt nok.

For fakta er at siden 2013 hvor kommunen havde 53.800 indbyggere er befolkningstallet i 2021 øget med 4.800 borgere, altså til 58.600.

Jeg og Nye Borgerlige kan godt have vores tvivl, om Kommunalbestyrelsen har i sinde at holde fast i "Kommuneplan 2021" med "Byudvikling i Balance", og en strategi med ønsket om at bevare og udvikle de områder og værdier, vi holder af til fordel for borgerne og de kommende generationer.

Citat fra DGO artikel maj 2020 "At vi skal bevare nogle ting, at al vækst ikke nødvendigvis er et gode. Vi vil have fokus på vores kulturhistorie."

Jeg og Nye Borgerlige ønsker ikke at udviklingen går i stå, men vi vil ikke lægge stemmer til yderligere udbygning og fortætninger af vores kommune. Vi vil arbejde benhårdt på at stoppe dette kaos af byggerædsler, og i stedet presse på for, at de mange ledige erhvervsmål der findes i kommunen bliver udnyttet.

Nye Borgerlige mener stadigvæk, at kommunen er fuldt udbygget.