Debat: Er letbanens budget kørt af skinnerne?

Da politikerne traf beslutningen om Hovedstadens Letbane (HL) blev det oplyst, at økonomien bag letbanen var god med en økonomisk reserve på mere end 1 milliard kr.

Det lyder jo meget godt. Men her to år senere uden der er lagt et eneste spor kan hele den økonomiske reserve være brugt.