Send til din ven. X Artiklen: Debat: Er letbanen undtaget fra EU-lovgivning? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Er letbanen undtaget fra EU-lovgivning?

Det Grønne Område - 10. april 2021 kl. 18:39 Af Torben Pedersen Bernhard Olsens vej 32 2830 Virum Kontakt redaktionen

Mange har stillet spørgsmålstegn ved, om projektet "En letbanen på Ring 3" opfylder gældende lovgivning, for det skal det vel? Kan vi nu være sikre på, at projektet gør det?

Når politikere konfronteres med spørgsmålet, "glider de fleste blot af på den" med svaret, "Jamen, det er jo vedtaget som en lov i Folketinget"! Er dette nogen garanti for lovligheden? Det følgende vil give svaret!

Den 20. Juni 2013 underskrev repræsentanter for Staten, Region H samt de 11 Ringby-borgmestre en "Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3" og samtidigt aftaltes at oprette et interessentskab "Letbane I/S". Det aftales, at Metroselskabet I/S skal stå for "selskabets administration og projekt- og kontrakt styring".

Da "Forslag til lov om en letbane på Ring 3" vedtages i Folketinget 6.februar 2014, er kommisoriet for "Letbane I/S" pludseligt udvidet til også at inkludere rådgivningsydelsen med projektering af hele letbanen!

Overdragelse af opgaven med at projektere og føre tilsyn med anlæggelsen af "En letbane på Ring 3" er herved uden konkurrence overdraget til det fælleskommunaltejede interessentskab "Hovedstadens Letbane I/S. Dette er i direkte konflikt med "EU's Tjenesteydelsesdirektiv", i det værdien af rådgivningsarbejdet langt overstiger den tilladte beløbsgrænse/"tærkselværdi" på cirka en millioner euro.

Da der er tale om et offentligt arbejde, overtræder "Hovedstadens Letbane I/S" herved "EU's Tjensteydelsesdirektiv", ved ikke at have udbudt selve rådgivningsopgaven i EU-licitation til trods for, at rådgivningsopgaven har en samlet værdi af cirka 1,4 milliarder kroner.

Uddrag af "Tærskelværdier" fra "Tjensteydelsesdirektivet":

Udbudsloven: Bygge- og anlæg

Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr. (prisniveau: 2018)

Rådgivningsydelser: 7.445.100 kr. (prisniveau: 2018)

Man må spørge sig selv om, hvorfor ingen af de folkevalgte politikere har givet sig tilkende i denne sammenhæng. Sætter vore folkevalgte sig overhovedet ind i, hvad de stemmer om? I øvrigt, hvor var de samvittighedsfulde embedsmænd i Transport- og Justitsministeriet, som lod dette passere uden på mindste måde at advare politikerne?

Lov "L 102" om "En letbane på Ring 3 " har været mindst otte år undervejs, fra man underskrev "Principaftalen" og til idag! Omtalte Lov "L 102" har gentagne gange været til behandling i Folketinget og er mindst fire gange blevet genfremsat med ændringsforslag, som er blevet vedtaget.

Herudover har "Borgmesterforum" haft den under behandling, og sidst har de respektive kommunalbestyrelser i alle "Ringby-kommunerne" haft det under behandling et utal af gange, senest i januar 2018. Ikke en eneste politker har rejst et kritisk spørgsmål i denne sammenhæng!

Det vil være interessant at få ombudsmanden's redegørelse, om EU's "Tjensteydelsesdirektiv" er fulgt? I øvrigt kan der være tale om et strafbart forhold?

Hvis politikerne ikke følger gældende lovgivning, hvor er vi så på vej hen?

Desværre må jeg konstatere, at ovennævnte ikke er en "enlig svale", heller ikke i "Letbanesagen"! Der findes flere "skeletter i skabene".