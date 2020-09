Send til din ven. X Artiklen: Debat: Er kommunalbestyrelsen blevet gak-gak? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Er kommunalbestyrelsen blevet gak-gak?

Det Grønne Område - 11. september 2020 kl. 16:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, Spidskandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man tror simpelthen, at det er løgn... Der er blevet lavet røde og blå prikker på cykelstierne i Lyngby-Taarbæk kommune. De skal angiveligt hjælpe studerende med at "navigere" fra Lyngby centrum til DTU og for "at binde byen sammen".

Det er jo helt gak.

Hvis man som studerende på en højere læreanstalt som DTU ikke selv kan finde frem til campus, så vil jeg mene, at man ikke er begavet og voksen nok til at gå der. Og det gælder også for de udenlandske studerende. Hvis man kan finde fra Kina til København, så kan man også finde til DTU fra Lyngby. Har kommunalbestyrelsen hørt om Google Maps???.

Der er næppe mange borgere i Lyngby-Taarbæk, som finder det relevant med denne slags fjollede tiltag. Der er rigeligt med andre relevante opgaver, som kommunalbestyrelsen burde prioritere. Eksempelvis ligner mange af kommunens veje noget fra det gamle Østeuropa.

Det er helt vanvittigt, at bruge 134.000 kr. på ubrugelige prikker i vejen. Skatteborgerne er til grin, når en sammenstemmende kommunalbestyrelse samtidigt varsler skattestigninger. Det er alt for nemt at bruge andre folks penge.

I Nye Borgerlige har vi en utvetydig modstand mod projektmageri og skattestigninger. Skatteborgernes penge skal kun bruges på kernevelfærd. De penge der er til overs skal sendes tilbage i lommerne på borgerne.