Debat: Er forliget godt eller skidt for Lyngby?

Det store forlig om fremtidens infrastruktur indeholder både surt og sødt. Det er fint at forliget er så bredt - det giver stabilitet. Men det kunne være meget mere grønt - klimaet har ikke råd til at vi bare bliver ved.

Trafikmængden må formodes at blive ved med at stige.

Vi risikerer at støjforbedringerne bliver slugt af øget trafik. Så meget desto mere må vi presse på for hastighedsreduktioner.

Lyngby omfartsvej er stadigt på kommunens hænder - vi må presse ministeren til at skære igennem og tillade hastighedssænkning til 70 km/t - i stedet for at skubbe aben rundt i bureaukratiet mellem politi, vejdirektorat og kommune.

Efter en hård kamp lykkedes det at få en Cykelpulje på 3 milliarder - hvilket er en forlængelse af det nuværende niveau for statslig støtte. Vi må fortsætte med at skubbe på for mere, og derudover arbejde for en lokal indsats - både på skoleveje, på pendlertrafik i og gennem kommunerne. Bedre forhold fro cykler er den billigste, sundeste og mest klimavenlige måde at forbedre infrastrukturen.