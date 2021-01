Foto: marcobir - stock.adobe.com

Debat: Er der politisk vilje til at nå ambitionerne?

Det Grønne Område - 17. januar 2021 kl. 06:00 Af Christina Kibsgaard, Søndervej 22, Virum, best.medl., Bedre Børneliv Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Svar på indlæg af Martin Vendel Nielsen den 7. januar 2021.

Er der vilje til at nå kvalitetsambitionerne på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Kvalitet og normeringer - antallet af hænder - i daginstitutioner hænger uløseligt sammen. Det viser forskning (se fx Danmarks Evalueringsinstituts rapport om strukturel kvalitet i dagtilbud). Det glæder mig, at de konservative i debatten på Bedre Børnelivs Lyngby-Taarbæk facebookside anerkender, at det faktisk hænger sådan sammen. Man kunne få et andet og noget bekymrende indtryk i DGO den 7. januar 2021, hvor konservative Martin Vendel Nielsen (næstfmd. i Børne/ungeudvalget) skriver, at "den reelle diskussion burde handle om kvalitet" og ikke normeringer, må vi vel forstå. Men nu, hvor de konservative i Lyngby-Taarbæk alligevel gerne vil drøfte kvalitet og normeringer, hilser jeg det varmt velkomment.

Hvad er så kvalitetsambitionerne i LTKs dagtilbud? De konservative kommer med et bud på Bedre Børnelivs Lyngby-Taarbæk facebookside, og det synes jeg fortjener at komme i DGO. Martin Vendel Nielsen skriver, at de konservatives bud er (uddrag):

- At der altid er uddannede pædagoger omkring børnene

- At alle børn kommer ud i den friske luft hver dag og gerne på ture

- At der er synlig og nærværende ledelse

- At børnene bliver set og hørt af de voksne

- At de fysiske rammer understøtter de pædagogiske arbejde

Alt sammen gode punkter, som jeg i nogen grad kan genkende fra LTKs vision for dagtilbudsområdet. Er de konservative villige til at arbejde for en samlet og finansieret plan for udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet, hvor ambitionerne indgår og også følge op på fremdrift? Martin Vendel Nielsen skriver selv, at "Mange af de kvalitetsparametre vil helt klart forudsætte, at der er voksne nok", dertil kommer god ledelse og fagligt kvalificeret personale.

Ind til videre må jeg konstatere, at de lokale politiske prioriteringer vedr. normeringer ikke just flugter med de konservatives kvalitetsambitioner. Til eksempel har kommunen har valgt at reservere ca. 30 pct. af regeringens midler til minimumsnormeringer i 2020 og 2021 til hhv. fem udvalgte dagtilbud og til projekt Tidlig Indsats.

Det kan man synes om, hvad man vil, men faktum er, at kagen som fordeles til alle 0-6 årige børn i kommunen er 30 pct. mindre end i andre kommuner. Andre kommuner har valgt at fremrykke normeringerne, så den fulde effekt indtræder fra i år.

