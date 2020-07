Se billedserie Foto: Lars Schmidt

Debat: Er byggeriet på Politigrunden Kejserens nye Klæder eller en øjebæ?

Det Grønne Område - 17. juli 2020 kl. 15:00 Af Therese Zillmer, Hummeltoftevej 46, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utallige er de gange, læserne af Det Grønne Område har måttet sande, at indbyggere så vel som lokalpolitikere nærer alt andet end behagelige følelser for det nybyggeri, som i dag står opført på grunden for den tidligere politistation i Sorgenfri.

Flere mener øjensyneligt, at bygningen er decideret grim. At den ligger for tæt på vejen. At den er for mastodontisk osv. osv. Som beboer i bebyggelsen Hummeltofteparken - ganske vist i de noget lavere rækkehuse bag ved - er jeg lodret uenig.

For det første er der tale om en hovedbygning, der er langt lavere end de nærliggende Sorgenfri-højhuse.

For det andet er der en grøn gårdhave, ligesom hele byggeriet er certificeret bæredygtigt og opført i kvalitetsmaterialer, med Svanekøkkener osv.

Vi har selv købt et af de lækre nybyggede rækkehuse og begriber vitterlig ikke kritikken.

Med de 151 nye boliger af høj kvalitet har kommunen da fået et endnu bedre kort på hånden til at tiltrække kvalitets- og klimabevidste borgere.

Vi nyder i hvert fald at bo tæt på Lyngby Sø, Åmosen, Sorgenfri Park, station, indkøbsmuligheder og indfaldsveje til byen. Men mest af alt nyder vi fællesskabet med de andre beboere og dét at bo i noget helt nyt, så godt som vedligeholdelsesfrit og særdeles energibesparende.

Det virker ærligt talt lidt, som om det er blevet et mantra for visse at være kritisk over for byggeriet - også selvom de aldrig har kastet et blik ind i gårdhaven, har været i et af rækkehusene eller nydt udsigten fra en af de øverst beliggende lejligheder.

Det er tydeligt, at der er tale om en automatiseret holdning, at byggeriet er en "øjebæ".

Tillad mig at gøre som den lille dreng i Kejserens nye Klæder og henlede opmærksomheden på, at kritikerne tydeligvis ikke er klædt på til deres fastlåste negativitet omkring Hummeltofteparken! Det er et skønt sted at bo.