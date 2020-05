Artiklen: Debat: Er beslutningen om busbesparelser udtryk for et reelt demokrati?

Debat: Er beslutningen om busbesparelser udtryk for et reelt demokrati?

Hvis man har fulgt debatten om nedskæring og lukning af busser, så vil man opdage, at politikere fra V, K, S, R, LA, Alternativet, nu har besluttet det stik modsatte af, hvad de har forsøgt at bilde buspassagererne ind.

De sagde, at kollektiv trafik skulle have topprioritet, men på seneste møde i regionens trafikudvalg stemte de samme partier for lukning af bus 140, store alvorlige forringelser på 55E samt forringelser på 350S, 40E, 400S, 380R og 390R.