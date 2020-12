Send til din ven. X Artiklen: Debat: Endnu en vanvidsbilist skulle lige køre med speederen i bund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Endnu en vanvidsbilist skulle lige køre med speederen i bund

Det Grønne Område - 18. december 2020 kl. 17:00 Af Keld Tannenberg, Odinsvej 17, Lyngby Kontakt redaktionen

Så skete det igen. Endnu en vanvidsbilist syntes lige, at han skulle køre med speederen i bund på Engelsborgvej. Og det er ikke første gang, at jeg som nabo har oplevet det.

Bilisten måtte dog slukøret vende om, da alle veje mod Buddingevej er spærret af på grund af arbejdet med vores kommende elskede letbane. Hvorfor bliver der ikke opsat nogle såkaldte stærekasser på strækningen ved Engelsborgskolen?

For at komme med en lille tilståelse, så er jeg faktisk lidt af en hykler, for jeg har selv kørt vanvidskørsel. Det skete inde i Tivoli, da jeg var ti år gammel. Radiobilerne var for mig langt sjovere end rutschebanen.

For ligesom i anledning af julen at bevare de humoristiske briller på nisseskægget og for at komme vanvidsbilismen til livs, vil jeg foreslå, at man radikalt tager nogle drastiske skridt på dette område.

Helt konkret ved at tilmelde disse unge, vilde drenge samtlige fremtidige Formel 1-løb, som de i sagens natur næppe vil kunne undgå at vinde. Man kunne også sende dem op til den grønlandske indlandsis, hvor de passende kunne afprøve, om bilfabrikanternes data harmonerer med virkeligheden.

De fartglade drenge kunne også sendes i kredsløb omkring månen eller endnu bedre at lande dem på selve månen, hvor de i deres smarte biler vil være i stand til at køre syv gange så hurtigt som her på jorden.

Den eneste skade, de vil kunne forårsage, er at torpedere det amerikanske flag - og senest også det kinesiske, hvis de er heldige.

Og til sidst et lille tip. Hvis man som vanvidsbilist kommer fræsende ad Ring 4 fra Bagsværd og påtænker at julehandle nede i Lyngby City, så er der kun to muligheder. Enten at dreje til højre ved Nybrovej og ende i lange bilkøer, eller at dreje til venstre forbi Sophienholm og senere til højre ad Hummeltoftevej, hvorfra man ender på Kongevejen, for derefter at angribe Lyngby nordfra.

Husk endelig, at der er tre timers gratis parkering under Lyngby Storcenter.

Selv for vanvidsbilister.