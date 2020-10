Send til din ven. X Artiklen: Debat: Endelig ville kommunen leve op til sit ansvar - men nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Endelig ville kommunen leve op til sit ansvar - men nej

Det Grønne Område - 30. oktober 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

Carsten Reimers, Elmevang 7, Virum

Vi (beboerne på Elmevang syd i Virum) har i rigtig mange år haft en aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, som indebar, at kommunen mod betaling stod for at vedligeholde vores vej. I de sidste 10-20 år er denne aftale blevet misligholdt af LTK, idet vejens tilstand er blevet stadig ringere.

I de seneste år har vi således - trods flere henvendelser til kommunen - måttet leve med store, dybe huller, vandpytter som dækkede hele vejen og asfalt som klæbede til dæk og fodtøj.

I forbindelse med opsigelsen af vores aftale annoncerede LTK, at vores vej inden overdragelsen ville blive renoveret og bragt i en stand, som ville holde i minimum 5 år uden vedligehold. Endelig lever kommunen op til sit ansvar, tænkte vi.

Efter flere uger med ofte begrænset adgang til vejen (og meget ringe udmeldinger herom fra LTK) er arbejdet nu færdiggjort, og vi står tilbage med en flot vej.

Men desværre er det grundlæggende problem ikke blevet løst. Efter en regnbyge fremstår vejen stadig med store ansamlinger af vand flere steder, hvilket er til gene for beboerne og på lidt længere sigt vil bevirke, at vi igen får huller på grund af frostsprængninger.

Allerede under arbejdets udførelse påpegede vi dette overfor både LTK og de 2 firmaer (Pankas og DOB), som udførte arbejdet. Flere af folkene, som udførte arbejdet, bekræftede over for os, at løsningen absolut ikke var tilfredsstillende, idet der flere steder var store lunker på grund af mangelfuld nivellering.

Vores interesse i arbejdet faldt desværre ikke i god jord hos den ansvarlige i kommunen, som direkte bad os om at holde næsen for os selv og ikke blande os i arbejdets udførelse. Den samme afvisende holdning har præget hele forløbet, hvor vi - på trods af bevilget aktindsigt - har haft mere en svært ved at få udleveret dokumentation for kommunens forvaltning af aftalen.

Ved gennemgang af økonomien bag aftalen har vi endvidere erfaret, at mindre end halvdelen af det beløb som vi har indbetalt igennem det seneste årti er anvendt til egentlig vedligeholdelse af vejen. Det resterende beløb er udbetalt til konsulenter og kommunen selv, hvilket vi finder ganske uacceptabelt.

På baggrund af ovenforstående vil jeg derfor opfordre LTK til - inden de afslutter vores aftale endeligt - dels at aflevere vejen i en rimelig stand, som lovet, og dels at komme med en redegørelse for anvendelsen af de midler, som vi har indbetalt.

Jeg har valgt at anvende denne offentlige tilgang til sagen, idet erfaringen med direkte henvendelser til kommunen er meget ringe.

På (sandsynligvis) alle beboeres vegne.