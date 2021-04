Send til din ven. X Artiklen: Debat: Endelig er man klar til at bekæmpe trafikstøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Endelig er man klar til at bekæmpe trafikstøj

Det Grønne Område - 30. april 2021 kl. 04:30 Af Kim Valentin, MF (V), Valgt i Københavns Omegn Kontakt redaktionen

Det glæder mig, at regeringen viderefører det fokus på støjreduktion i Københavns omegn, der også var i Venstres kun to år gamle infrastrukturplan. Nu har vi til gengæld spildt to år, hvor vi kunne have igangsat støjreducerende tiltag til gavn for Lyngby-Taarbæks mange støjplagede borgere.

Da Venstre havde regeringsansvaret for to år siden, fremlagde vi et infrastrukturudspil med midler og konkrete tiltag til at dæmpe trafikstøjen i Københavns omegn. Udspillet blev dog hurtigt kasseret, da Socialdemokratiet overtog ansvaret.

Det er to år siden nu, og problemerne med trafikstøj er bestemt ikke blevet mindre. Derfor kan det også kun gå for langsomt med at reducere støjen for de tusindvis af borgere, som hver dag plages at trafikstøj på hjemmeadressen.

Støj er ikke bare irriterende, det er direkte sundhedsskadeligt. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger .

En undersøgelse fra Rambøll viste i 2016, at 295.000 af landets støjbelastede boliger ligger i hovedstadsområdet svarende til 41% af alle støjbelastede boliger i Danmark. Og ifølge Vejdirektoratet er der over 3.000 boliger i Lyngby-Taarbæk, som udsættes for et støjniveau fra statsvejene over den anbefalede grænseværdi på 58 dB . Det er helt urimeligt.

Jeg ser derfor frem til de kommende infrastrukturforhandlinger, hvor Venstre vil arbejde for, at der bliver sat massivt ind for at nedbringe det høje støjniveau for alt for mange borgere i Lyngby-Taarbæk og Københavns omegn. Jeg glæder mig samtidig over, at regeringen endelig er klar til at prioritere området.