Debat: En perlerække af forkerte antagelser

Det Grønne Område - 19. marts 2021 kl. 08:00 Af Thomas Frederiksen (LA) spidskandidat, Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

I DGO (03.03.2021: 16) får Christine Dal luft for sin frustration over LA`s forslag om, at lade de ældre bedømme den service de modtager og belønne de ansatte, der leverer servicen på et højt niveau. Desværre er kritikken baseret på en perlerække af forkerte antagelser. Disse må selvfølgelig tilbagevises. Igen.

Ifølge Dal vil vi sætte " (...) kommunens hjemmehjælpere og hjemmepleje i en offentlig gabestok (...)". Hvad der skal være offentligt tilgængeligt, er serviceniveauet generelt - ikke den enkelte medarbejders bedømmelser specifikt, og derfor skal det sidste naturligvis alene være tilgængeligt for personer med et ledelsesansvar. Naturligvis skal ingen medarbejder kunne identificeres på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vi har aldrig sagt, at det skulle være sådan, fordi vi ikke mener, at det skal være sådan.

Dal fortsætter: "At lave en app i bedste Uber-stil, hvor man fremgår med fulde navn og billede, minder om noget fra et dårligt science fiction-afsnit af Netflix-seersuccesen 'Black Mirror'.". En evt. digital løsning kan være en del af tilbuddet til de ældre og pårørende, der måtte ønske dette, men det kan ikke stå alene. Iht. målgruppen skal der naturligvis være et analogt alternativ. Heller ikke dette postulat har nogensinde været en del af LA Lyngby-Taarbæks forslag.

Endvidere påstår Dal, at forslagets realisering vil skabe "medarbejderflugt". Dal må meget gerne dokumentere de erfaringer, der viser, at feedback på ens arbejde og/eller en bonus for veludført arbejde skaber medarbejderflugt.

Dal fortsætter: "Vi kan risikere at lave et A- og B-hold med vores borgere, hvor vores ansatte ikke er interesseret i tage sig [af] B-holdet." Jeg har stor tillid til medarbejderne, og derfor er jeg helt overbevist om, at Dal tager fejl her. Det kan være tilfældet for en forsvindende lille andel af medarbejderne, og i de få tilfælde så er svaret ledelse, og en tydelig en af slagsen. Vores forslag fremført i DGO 18. februar medførte flere Facebook-debatter, og læser man disse, vil man kunne finde alle de forkerte antagelser, som (nu også) Dal fremfører, og man vil kunne se, at de alle er tilbagevist. Venstres spidskandidat har således samlet et potpourri af stråmænd fra Facebook, og bragt dem i avisen. Stråmænd, der nu af to omgange er tilbagevist, og måske vi så fremadrettet kan debattere det faktiske indhold?