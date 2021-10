Debat: En ældre dame fortalte mig, hvor elendigt hjemmeplejen fungerer her i kommunen

Holbæk/Margit.Holbækhus-Valgartikel om ældre.Foto:PETER ANDERSEN. Foto: Peter Andersen

Det Grønne Område - 23. oktober 2021 kl. 15:00 Af Karen Marie Pagh Nielsen, kandidat KV21 (SF) Kontakt redaktionen

Forleden stod jeg på stationen i Lyngby for at dele SF-flyers ud her op til valget. En ældre dame kom hen til mig og sagde: "Hjemmeplejen fungerer elendigt her i kommunen. Et er, at der kommer mange forskellige hjælpere over tid, men indimellem kommer de slet ikke."

Hun fortæller mig, at hun bor sammen med sin søster, og at hun derfor ved, hvor ringe det fungerer. Hendes søster venter ofte i timevis efter det aftalte tidspunkt på, at hjemmeplejeren skal komme. Flere gange er de helt udeblevet, uden at man får besked.

Det er et held for den pågældende kvinde, at hun bor sammen med sin søster, men så heldige er ikke alle. Vi fik en god snak. Jeg tilkendegav, at SF ønsker at styrke ældreområdet, også selvom det koster på budgettet. SF vil arbejde for at der rekrutteres flere uddannede medarbejdere, og at der kommer faste teams i hjemmeplejen. Kvinden så mig stift i øjnene og spurgte: "Kan jeg være sikker på, at du vil gøre noget ved det? - for så vil jeg stemme på dig".

Sådan et møde gør indtryk. Og jeg har haft flere lignende samtaler. Lyngby-Taarbæk er en rig kommune. Vi har råd til at give god hjælp, når der er brug for det. Tæt på hver femte borger (19,7%) i kommunen er over 65, og andelen vokser. Jeg er opmærksom på, at det er en udfordring at få rekrutteret tilstrækkeligt med sundhedsuddannet personale til ældreområdet. Men det er noget, jeg vil prioritere højt, hvis jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.