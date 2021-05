Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Eftertænksomhed - ikke grøftegravning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Eftertænksomhed - ikke grøftegravning

Det Grønne Område - 10. maj 2021 kl. 15:00 Af Richard Sandbæk, M-KB (K) gruppeformand Kontakt redaktionen

Det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen har det fint.

Vi konservative er glade for at være i valgforbund med Venstre. Det tror jeg også, at de borgelige vælgere i vores kommune er.

Dette sagt så, hvor meget SF end forsøger at tale om blokpolitik i kommunen, så bliver jeg nødt til at komme med lidt fakta, selv om det jo ofte er lidt kedeligt:

1. 4 stk. budgetforlig, som alle partier har underskrevet

2. Alle partier har fået formandsposter

3. Alle partier bliver inddraget

Vores borgmester har jo netop givet udtryk for, at vi ønsker det brede samarbejde, så også her kommer SF's påstande til kort.

Jeg tror nemlig, at vore borgere ønsker brede forlig - dog undtaget letbanen, som man jo ikke kan kalde et bredt forlig snarere et meget spinkelt flertal udenom Konservative uden lyst fra de andre partier til at indgå et kompromis.

SF er vist nok gået i valgforbund med Radikale og Enhedslisten, hvilket jo også er et tegn på blokpolitik/grøftegravning, så en stemme på SF kan jo så faktisk blive en stemme til Radikale og Enhedslisten, så, kære SF, kom ud af jeres vildfarelse og lad os gå videre med det brede samarbejde og ikke forsøge at være populistisk og snakke om blokpolitik, når det rent faktisk ikke findes. Lidt eftertænksomhed er altid godt - ikke grøftegravning.