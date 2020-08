Send til din ven. X Artiklen: Debat: Du lever langt ude i fremtiden - det gør jeg ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Du lever langt ude i fremtiden - det gør jeg ikke

Det Grønne Område - 23. august 2020 kl. 15:00 Af Agnes Jørgensen, Lyngbygårdsvej 5, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Møller (OM) stiller op for De Radikale ved næste kommunalvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune. Han mener, at letbanen er en bedre løsning end BRT busser.

Ja, jeg vil ikke sige, at du tager fejl. Men du lever også langt ude i fremtiden - lidt ligesom du beskylder mig for at leve i fortiden, ikke sandt?

På nuværende tidspunkt og de næste cirka seks år kan det jo være lige meget, ikke sandt? Hvis Letbanen var der i dag, så kunne man ligefrem krydse Lyngby uden at anvende motorvejen, ikke? Og til den tid kan vi jo tale sammen igen, om det nu også var så fantastisk en ordning, som OM mener. Der kan ske meget på fem-seks år.

Jeg er ikke nogen ørn til at regne, men alligevel tror jeg, det er billigere at betale sig fri af det projekt nu end med 40 års afskrivning. Det løber op. Så længe der ikke er lagt skinner, er det jo bare almindelig renovering af kloak- og fiberledninger, der skulle ske under alle omstændigheder.

Det, mit læserbrev drejede sig om, var, at Socialdemokratiets trafikordfører og Venstres trafikordfører udtrykte enighed om, at det var for gammeldags at lægge flere skinner i Danmark, samt at de derfor fandt det forkert at lade letbanen i Århus gå i gang med fase 2. Det kom frem på det lille folkemøde, der blev afholdt i Altinget lige før/efter (?) Folketinget gik på ferie - det kunne jo ikke lade sig gøre på Bornholm i år.

Jeg har set, at Venstres formand og De Radikales formand begge ynder det skæggede look. De har vist andre problemer end letbaner i Danmark, og drømmer om en utopisk linje - hverken rød eller blå.

Der er sagt og skrevet meget om Lars Løkke, men vi er en hel del, der savner ham. Med eller uden dyre boxershorts.