Debat: Du køber jo ikke tøj af kommunen

Det Grønne Område - 28. september 2021 kl. 16:34 Af Louise Siv Ebbesen, kandidat KV21 (LA), embedsmand, cand.scient.pol., Eremitageparken 285, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Hvis venstrefløjen havde ret i, at flere ressourcer til den offentlige sektor er løsningen på alle dens problemer, hvorfor har vi så ikke velfærd i verdensklasse? For intet andet sted udgør den offentlige sektor så stor en andel af den samlede økonomi som i Danmark. Og vi har jo en socialdemokratisk regering, der har hævet skatterne et utal af gange allerede.

Sandheden er, at ældreplejen, hjælpen til handicappede borgere og forholdene i dagtilbuddene, her i Lyngby-Taarbæk, i alt for mange tilfælde er uværdige, hvilket borgere beretter om gang på gang her i avisen.

Vi kender alle socialisterne svar på problemet: Send flere penge.

Mit svar på problemet er følgende. Den eneste måde, at borgerne kan blive tilfredse med den service de har brug for på børne-, ældre-, sundheds- og det sociale området er ved, at kommunen giver plads til det private initiativ.

TV2 viser for tiden dokumentaren "Det er ikke slut endnu". Den viser livet på Dagmarsminde, et privat demensplejehjem, hvor beboerne har et værdigt liv med omsorgsfuldt personale. Prisen pr. beboer er den samme som på kommunale plejehjem. Jeg vil se langt flere plejehjem som Dagmarsminde i Danmark og Lyngby-Taarbæk. Men det får vi kun, hvis kommunen åbner sig for private ildsjæle.

For det er en myte fra venstrefløjen, at omsorgsområdet kun kan leveres af det offentlige. Forestil dig, at du kunne vælge mellem en kommunal frisør eller en privat frisør, hvem ville du gå til? Forestil dig, at kommunen udgav en tøjkollektion hver sæson. Tror du, at den ville være ligeså attraktiv for dig, som det lækre tøj du kan finde på hylderne hos designer-brands i Lyngby Storcenter?

Ligeledes er der ikke brug for et statsligt mandat og et specielt ordineret statsligt monopol på sofa leverancer. Det klarer Ikea, Ilva, Bolia osv. udmærket uden kommunens indblanding. For vi får det bedste, når vi vælger selv. Ligeledes burde det jo gælde ældrepleje, børneområdet, transport, underholdning, nyheder og hospitaler. Vi burde have muligheder for at vælge, hvor vores penge gik hen, så vi ville have mulighed for at tage det, der virker for os.

Så lad os få åbnet op for private ildsjæle og lad os få flere steder som Dagmarsminde.