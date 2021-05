Debat: Dine fakta er forkerte - Gentofte og Aalborg har da også en motorvej

Dine fakta er forkerte, da Gentofte, Aalborg kommuner sammen med Lyngby Taarbæk alle har kommunale motorvejsstrækninger. Kommunen ønskede i sin tid at lede trafikken fra Kongevejen udenom centrum og dermed anlæggelsen af omfartsvejen. Havde man dengang valgt at omlægge den til en to sporet vej, som den går over i ved Virum og frem til Holte, havde der ikke nogen debat om vedligeholdelsesopgaven.