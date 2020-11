close up view of broken bicycle and car on road, car accident concept Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det plager min retsfølelse voldsomt at skulle betale for at blive forulempet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det plager min retsfølelse voldsomt at skulle betale for at blive forulempet

Det Grønne Område - 10. november 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Henrik Prahl, Gl. Lundtoftevej 30, Kgs. Lyngby

I onsdags for en uge siden blev jeg påkørt med stor voldsomhed af en racercykel. Jeg fik trykket ribben, samt fik en stor skade på det ene lår, plus diverse skrammer og sår.

Racercyklisten slog en kæmpe kolbøtte og landede på ryggen. Slap tilsyneladende heldigt. Begge cykler blev totalskadede, mit forhjul var krøllet sammen, og racerens hjul var flettet ind i min cykel.

Hvordan kunne det gå til?

I det fredelige område omkring kolonihaverne ved Ermelundsstien går en lidt større og asfalteret cykelsti på tværs. Denne cykelsti forbinder Klampenborgvej med Jægersborgvej.

Denne sti er lidt af en "motorvej" for racercyklister. Stien går ned ad bakke i en lille slugt, med en del buske og træer omkring, og fortsætter opad bakke. Så de fleste sætter rigtig

meget drøn på gearene nedad bakke, for at få god fart op igen.

Dem der benytter Ermelundsstien skal passere denne cykelsti. Efter en lille bom, så fortsætter Ermelundsstien under Helsingør motorvejen, og ind på et skønt og hyggeligt område med heste, Ermelunden. For at passere bliver man altså nødt til at stoppe helt op.

Før passage må man forsøge at se så meget til venstre og højre som muligt, især mod venstre er det meget vanskeligt at se stiens forløb, faktisk kan den kun overskues et stykke ude på den asfalterede sti. Det var netop sådan jeg blev ramt. Jeg nåede ikke at reagere på racercyklen der kom med stor fart nedadbakke, buskadset og træerne tog udsynet. Men racercyklen kørte altså også med en hensynsløs stor fart.

Hvad hvis det havde været et lille barn eller et gammelt dårligt gående menneske? Vi slap forholdsvis heldigt, det kunne have gået anderledes voldsomt for sig.

Cyklister er ikke omfattet af love om fartbegrænsning, så når ansvaret skal placeres, er det den kolde jura der klart placerer ansvaret på mine skuldre, jeg har den fulde vigepligt. Den tager jeg så gerne, men ikke uden en voldsom dårlig smag i munden.

For det første er krydset lidt af en dødsfælde, da skiltningen og bevoksningen ikke giver mulighed for en sikker passage. For det andet er racercyklisters forhold til færdselslov og hensyn i trafikken nærmest lig med junglelov. Det plager min retsfølelse voldsomt at skulle betale for at blive forulempet.