Debat: Det kommunale bureaukrati står i vejen

Det Grønne Område - 15. juli 2021 kl. 14:00 Af Thomas Frederiksen, Spidskandidat KV21 (LA) Kontakt redaktionen

Lad os lære af dem, hvor sagsbunkerne ikke hober sig op!

Årligt udgiver Dansk Byggeri (DB) en opgørelse over byggesagsbehandlingstiderne i kommunerne, og desværre bliver 2021 heller ikke året, hvor Lyngby-Taarbæk markerer sig positivt. Det kommunale bureaukrati må ikke stå i vejen for skaberne af vækst og velstand, og derfor er det helt afgørende, at sagsbehandlingstiden nedbringes i stor skala. Hos LA har vi i årevis kæmpet for, at Lyngby-Taarbæk - også på dette område - lære af de kommuner der gør det bedre.

I DGO (23.07: 8) kan vi læse, at byggesagsbehandlingstiden p.t. er " (...) op til fem måneder.". Årsagerne hertil er flere byggesager (b.la. grundet virkelyst i Coronatiden), og nyt byggereglement (BR18). Altså to ting som, alt andet lige, også rammer de øvrige kommuner. Rudersdal indbefattet, og det fremgår at de for nærværende kan klare sagerne på den halve tid.

Mange læsere vil være bekendt med, at udfordringen med lange sagsbehandlingstider i Lyngby-Taarbæk går langt tilbage. Før Corona. Før BR18. Og der har i lang tid været mulighed for, at hente inspiration hos de kommuner der klarer opgaven bedre. Tag eksempelvis DB´s seneste opgørelse fra sidste år med 2019-tal. Lyngby-Taarbæks gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 66 dage. Det tilsvarende tal for Rudersdal var 55 dage, og andre kommuner i hovedstadsområdet klare det endnu bedre! Vallensbæk: 5 dage, Ballerup: 17 dage, og Glostrup og Gladsaxe henholdsvis 41 og 48 dage.

Der altså masser af inspiration derude, og derfor glæder det mig at Centerchefen i benævnte artikel fortæller: "Vi er dog meget opmærksomme på, om andre gør noget smartere, som vi kan lære af, og som kan komme vores borgere til gode."

Fuld opbakning herfra! Den slags tiltag fra forvaltningen skal bakkes op politisk, og vi skal sikre at det sker mere, systematisk og indenfor alle de kommunale områder. Det helt oplagte eksempel er vores alt, alt for dyre administration. Det skal gennemsyre Lyngby-Taarbæk kommune, at vi vil være bedre, og derfor spørger vi de bedste.