Debat: Det gode liv i institutionen handler om mere end normeringer

Mange mener, at 2020 har vist, at børn trives bedre med flere voksne.

Som mor til tre har jeg også spekuleret over det gode institutionsliv, og derfor spurgte jeg min mellemste datters dygtige og yderst erfarne pædagog, hvordan normeringerne var for 20-30 år siden.

Mit bud er, at stedet emmer af faste traditioner som bygger på årstiderne og dermed muligheder i naturen. Naturen bruges, undersøges og fejres, og børnene får færdigheder såsom at snitte træ, fiske og bygge.

Stedet tiltrækker mandlige pædagoger, der helt sikkert også er med til at præge dagligdagen i sjov og spændende retning. Her ansættes uddannede pædagoger fremfor mange medarbejdere, og det løfter kvaliteten på trods af, at de måske er færre voksne end andre steder. Desuden er lederen mange timer "på gulvet", og det fremmer forældresamarbejdet at dagligt mødes.

Som forælder har jeg aldrig oplevet en så stærk og tydelig kultur, og jeg håber, at stedet kan inspirere andre, der beskæftiger sig med børn. Her viser de, at fundamentet for den gode børnehave er en stærk kultur, uddannede pædagoger og en synlig leder. Tak til Brede Børnehave for jeres arbejde med vores børn.