Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det frivillige foreningsliv fortjener en hånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det frivillige foreningsliv fortjener en hånd

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 21:00 Af Christian Winther, kandidat til KV21 (K) Kontakt redaktionen

debat Foreningslivet i Lyngby-Taarbæk er et af de største i Danmark målt per indbyggertal. Ikke mindst de frivillige ildsjæle blomstrer og indgyder enorm respekt for deres store indsats og indre trang til at gøre en forskel og skabe trivsel.

Uanset om omdrejningspunktet er musik, bridge, idræt, dans, kampsport, vinterbadning, orienteringsløb, biavl, fiskeri, foto, slægtsforskning, syning, modelflyvning eller alverdens øvrige hobbyer. Læg dertil alle frivillige kræfter, som hjælper lokale børn og unge, hvis forældre er udfordret ressourcemæssigt.

Jeg hører imidlertid også, at det kan knibe med at finde ledige lokaler, hvori foreningerne kan afholde møder, arrangementer mm.

Der findes muligheder i dag, hvor Frivilligportalens lokaler i kommunen kan bookes. Udfordringen er bare, at antallet af frivillige er så stort, at lokalerne er for få.

Foreninger under folkeoplysningen samt grundejerforeninger kan låne lokaler på vores skoler. Men hvad med alle de frivillige foreninger, som er opbygget uden en formel bestyrelse? De har ikke samme muligheder.

Jeg vil kæmpe for, at vores frivillige foreningsliv får bedre mulighed for for eksempel at låne lokaler og få tag over hovedet. Det fortjener de.