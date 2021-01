Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det forpligtiger at have et teknisk universitet i verdensklasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det forpligtiger at have et teknisk universitet i verdensklasse

Det Grønne Område - 01. januar 2021 kl. 16:12 Af Sigurd Agersnap (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for Teknik- og Miljøudvalget Kontakt redaktionen

Med 6.000 arbejdspladser og 11.000 studerende er der ingen tvivl om, at DTU bidrager positivt til livet og udviklingen i kommunen. Derfor er det ærgerligt, at debatten her i kommunen hovedsageligt handler om, hvordan man kan begrænse DTU's udvikling, og ikke hvordan kommunen og borgerne kan få mere glæde af udviklingen. Senest kunne man i sidste uges avis læse, at de konservative ville stoppe byggeriet af nye laboratorie-lokaler. Debatten handler først og fremmes om, hvorvidt DTU må være synlig - aktuelt fra Lundtoftegårdsvej, og så handler den om at fastfryse en 50 år gammel arkitektonisk plan. Det er symptomatisk. Vi diskuterer for ofte højder og byggemateriale på DTU, og for sjældent det der foregår inde i lokalerne.

Debatten savner anerkendelse af, at der følger et ansvar med til at have et topuniversitet her i kommunen. Et ansvar overfor Danmark, men også overfor klimaet og fremtidige generationer. Det, at vi har et af verdens førende tekniske universiteter i Danmark, er noget som rækker langt ud over kommunegrænserne, og som har hele Danmarks interesse. Sandheden er, at man ikke kan bremse udviklingen. DTU vil udvikle sig, hvad enten kommunen spiller med eller ej. Verden har brug for flere ingeniører, når blandt andet klimakrisen skal løses, og det kan DTU levere på.

Derfor skal vi bruge vores kræfter på at præge udviklingen. Præge den i en grøn og bæredygtig retning, men også en retning, hvor vi interesserer os for, at DTU fortsat er et af verdens bedste universiteter. Og gerne et universitet som sprudler af liv. DTU's campus-plan indeholder mange gode takter, men den kræver kommunens medspil for at komme helt i mål. Går vi fra kommunens side aktivt ind i debatten om DTU's fremtidig udvikling, så kan vi være med til at sikre en udvikling, som giver mere tilbage til sine omgivelser. Med Vidensbyen har vi rammen for et godt samarbejde mellem kommunen og DTU. Den ramme skal fyldes ud.

I SF ser vi gerne et universitet, som åbner sig mere mod sine omgivelser. Inviterer borgerne ind på DTU's gode cafeer, sportsfaciliteter og arrangementer. Opfordrer de studerende til at komme ud og opleve kommunens frivillige foreninger og idrætsklubber. Placerer flere aktiviteter nede i Lyngby, uagtet om det er undervisningslokaler, Iværksætter-hubs eller studiecafeer, så længe det medvirker til, at man kan mærke, at Lyngby er en studieby. Samt et universitet som understøtter den offentlige trafik, og som ikke fylder sidevejene med parkerede biler.

Der er nok at tage fat på, men DTU's udvikling kan være en gevinst for alle. Der er et stort uforløst potentiale i samspillet mellem kommunen og DTU. Det vil vi i SF bruge vores kræfter på at forløse, i stedet for at spilde dem på at besværliggøre den helt nødvendige udvikling af DTU's faciliteter.