Debat: Det er ubegribeligt, at trafik-kaosset fortsætter

Det er ubegribeligt at kaosset får lov at fortsætte.

Der bygges klos op ad børnehaven (tættere end før), så pædagogerne går nu med høreværn - selv om bestyrelse og bygherre ikke mener, at byggestøjen er/bliver et problem. Børnene er igen tvunget indenfor pga. larmen.

Der blev også for nylig kørt med tung trafik på skolens grund i mørket uden afspærring og hen over børnenes vej ind i skolen.

Hvem der bærer ansvaret for, at der bygges over det hele, ved jeg ikke. Der har de seneste år været total ansvarsfraskrivelse fra alles side. Men det er simpelthen på tide, at nogen tager ansvar for dette kaos.