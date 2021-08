Young nurse and female senior in nursing home, the old lady sitting in a wheel chair

Debat: Det er svært at skabe flertal for genopretning af velfærden

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 15:30 Af Bodil Kornbek (S), fmd., Social- og Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen

Værdigrundlaget for ældreomsorg kalder på et nyt sæt etiske normer, der afspejler vores tid. Det skal være de ældre selv, der bestemmer udviklingen. Socialdemokraterne står klar til at gøre mere, end hvad den nuværende budgetaftale giver mulighed for.

Socialdemokratiet har arbejdet for indflydelse i alle de budgetaftaler, der er forhandlet i Lyngby-Taarbæk kommune. Uanset om det har været op ad bakke eller ligetil, har vi hver gang taget et medansvar for kommunens økonomi. Således også med budgetaftalen 2020, der blev et kompromis mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen.

I den aftale måtte Socialdemokratiet erkende, at det desværre ikke var muligt at skabe flertal for at gennemføre flere nødvendige genopretninger af vores velfærd.

Det havde vi gerne set.

Efterfølgende udtalte socialdemokraterne, "at der er brug for et betydeligt løft af vores lokale velfærd". Det er fortsat vores synspunkt. Vores kamp for velfærden er ikke deponeret i budgetaftalen - vi er fortsat forpligtet på at tale om borgernes velfærd herunder ældreområdet. Selv om der naturligvis er meget godt at fremhæve på ældreområdet, er der stadig store udfordringer, som skal løftes til gavn for medarbejdere, ledere og i særdeleshed vores ældre.

I Socialdemokratiets oplæg til styrkelse af ældreplejen er der fokus på omsorg, tryghed og tid.

Vi ønsker tilstrækkelige normeringer i hjemmeplejen og på vores plejehjem. Der skal være tid til at løse både de praktiske, pædagogiske og relationelle opgaver. Det kræver endvidere, at uddannelse af medarbejderne i endnu højere grad målrettes de rette kompetencer og der arbejdes i faste teams.

Ligesom normeringen på hvert plejehjem skal indeholde en ergo- og fysioterapeut. Samarbejdsmuligheder med pårørende og de frivillige organisationer på ældreområdet er i disse år i en rivende udvikling. Den røde tråd i de professionelles, de frivilliges og pårørendes indsatser er, at de sker på de ældres præmisser og behov.

Socialdemokratiet ser frem til, da flere indlæg i DGO udtrykker vilje til at prioritere ældreområdet , at vi straks løfter ældreområdet og er villige til også at finde de nødvendige ressourcer.