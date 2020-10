Debat: Det er nu, hvis rådhuset skal stoppes

Der er mange meninger om LTK's økonomi, og hvordan den kan blive bedre. Sæt skatten op eller gennemfører besparelser på driften. Tilsyneladende mener ingen dog, at det er spild af penge at renovere rådhuset, med et budget på +236 mil.

Og da det er et kommunalt projekt, kan vi vel forvente en lille hygge overskridelse af budgettet. Så 250-300 mio. er vel en mere korrekt prislap, fordelt over de næste 3 år, hvilket ligger beslag på ca. 50% af det samlede anlægsbudget i kommunen. Og jeg tænker ikke, at salgsprisen vil stige med +236 mio., hvis renoveringen gennemføres.