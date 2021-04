Debat: Det er nu, hvis Motorring 3 skal udvides

Det er ikke Motorring 3 og indfletningen til Helsingørmotorvejen, som har ligget de lokale politikere på sinde i infrastruktur arbejdet, skønt dette nåleøje er det væsentligste projekt for at få biltrafikken rundt om Lyngby centrum og væk fra Nybrovej.

Ifølge regeringens plan, så stopper opgradering af motorring 3 fortsat før S tog banebroen ved Jægersborg station, istedet for at blive opgraderet hele vejen til indfletning med Helsingør motorvejen og dermed sikre en ordentlig kapacitet, og færre uheld ved afkørsler til bl.a. Jægersborgvej og Klampenborgvej, hvor trafikken stort set altid stuver op på motorvejen i myldretiden med flere uheld til følge.

Ifølge min samtale med Vejdirektoratet koster det op til en milliard kroner, at udvide M3 under Jægersborg station, men det er nødvendigt for at kunne håndtere den store trafik, som igen vil vokse bl.a. pga. lukning af Lyngby Torv og indkørsel til Lyngby C ad Jægersborgvej/Firskovvej.