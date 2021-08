Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er løbet løbsk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er løbet løbsk

Det Grønne Område - 25. august 2021 kl. 04:00 Af Christian Winther, kandidat KV21 (K), Krogvej 1, Virum Kontakt redaktionen

Lyngby-Taarbæk sender 1,4 milliarder kroner ud af kommunen hvert år.

1.400.000.000.00 kroner i udligning er et astronomisk højt beløb holdt op mod Lyngby-Taarbæks samlede budget på 6 milliarder kroner. Udover konservative kandidater - med borgmester Sofia Osmani i spidsen - taler næsten ingen af vores lokale politikere om det.

Kunne beløbet blot reduceres med 10% er der 140 millioner kroner ekstra om året til borgerne i Lyngby-Taarbæk.

Lad mig slå fast. Tanken om, at rige kommuner bidrager med velfærdsløft til fattige kommuner er absolut sympatisk. Men, at borgerne i Lyngby-Taarbæk hvert eneste år skal vinke farvel til 1,4 milliarder kroner af deres flittigt optjente løn er helt på månen!

Som et direkte resultat af regeringens seneste udligningsreform er kommuneskatten i Lyngby-Taarbæk i 2021 steget med 0.68%. Vel at mærke uden et højere serviceniveau til følge. Modtagekommunerne - primært jyske - kan næsten ikke få armene ned. Personligt bliver jeg provokeret når andre kalder os i Lyngby-Taarbæk for 'velhavere', og 'det manglede da bare' og i den dur.

Forkortet, red. Læs hele indlægget på www.sn.dk/lyngbytaarbaek

Faktum er, at der bor rigtig mange familier med ganske gennemsnitlige indkomster her i Lyngby-Taarbæk. Læg dertil, at hver femte bolig er almen. Taberne bliver derfor de helt almindelige familier samt de i forvejen økonomisk pressede borgere i Lyngby-Taarbæk.

Vores borgmester har tidligere gjort opmærksom på, at social- og sundhedshjælperen i Lyngby-Taarbæk nu betaler højere kommuneskat end bankdirektøren i Billund, som endda er en af modtagerkommunerne. Der er noget helt galt!

Men hvorfor taler næsten ingen lokale politikere så om det? Er de lullet i søvn? Eller skyldes det den opfattelse, at man som lokalpolitiker alligevel ikke kan stille noget op da udligningsforhandlingerne foregår på Christiansborg? Hvis det sidste er tilfældet mener jeg, at det er en falliterklæring. Naturligvis har lokale politikere indflydelse. Ikke direkte, men bestemt indirekte. For jo flere folkevalgte politikere der står op mod urimeligheden i spillet om udligning jo stærkere står vi.

Jeg har tænkt mig, at lægge mange kræfter i denne sag eftersom jeg synes at 1,4 milliarder kroner af Lyngby-Taarbæk borgernes penge er værd at kæmpe for.