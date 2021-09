Debat: Det er en ommer, Lyngby-Taarbæk Forsyning, indrøm fejlkøbet

Det er med forbavselse, at jeg læser formanden for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Lindes indlæg i debatten om de forkert konstruerede affaldsbeholdere.

Jeg har et sommerhus i Rørvig, hvor vi også skal sortere i mad og restaffald. Her er beholderne med kun et låg og en glat bund, hvorfor der ikke opstår problemer med at affaldssækkene bliver revet i stykker.

I stedet for at indrømme fejlindkøbet og en mageløs inkompetence i Forsyningen ved indkøbet af beholderne, tillader Peter Linde sig at mene at vi som borgere skal pålægges en hel del ekstra besvær med at skylle beholderne samt eventuelt ekstra omkostninger til ugentlig tømning i sommerperioden.

Det er en ommer - Forsyningen har vel en konto for kiksede projekter, hvor man kan afskrive omkostningen.

Vor husstand forsøger at løse problemet ved kun at komme lidt madaffald i poserne og sænke dem forsigtigt ned i beholderen. Ser indtil videre ud til at virke.