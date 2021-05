Foto: Lars Schmidt

Debat: Det er en god idé, at kommunen tilbagekøber fællesveje

Det Grønne Område - 22. maj 2021 kl. 10:30 Af Philip Rye, Frem 1. tv, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Hvem bestemmer egentlig indretningen af private fællesveje her i kommunen?

For omkring 4 år siden påbegyndtes byggeriet af komplekset på Lyngby Hovedgade 63 der bl.a. skal huse Netto, Føtex og 165 ungdomsboliger. For os naboer har det været en drøj omgang!

Kommunen havde opstillet regler, som bygherre skulle følge, så vores hverdag ikke blev alt for generet, men desværre blev der i høj grad blæst på disse, og kommunen havde ikke ordenligt værn for at opretholde deres egne regler.

At byggeriet og bygningen er voldsomt kan ikke anfægtes (som nævnt i høringssvar fra en høringsberettiget (ikke-nabo i øvrigt) får " Byggeriet pa Lyngby Hovedgade 63 [...] en bebyggelsesprocent pa 200 mod en maksimal bebyggelsesprocent pa 80 for naboejendommene Lyngby Hovedgade 59 og 61." Men at bygge-processen har været så kaotisk, som tilfældet har været, og at kommunikationen til borgerne har så mangelfuld, som tilfældet har været, er uacceptabelt.

Kommunen har selv anført i lokalplanen for vores område - altså ved Byggeforeningshusene Frem og ved Jægergården - at "Når en privat fællesvej skal ændres/opbygges, skal de tilgrænsende grundejer være enige om til hvilken kvalitet vejen skal indrettes."

Det er desværre på ingen måde blevet efterlevet i den konkrete sag.

Vores vej har været brugt som tvangsrute i fire år, på trods af, at det slet ikke var meningen oprindeligt, at tung trafik skulle ledes dén vej. Vejen er nu i markant dårligere stand, end inden denne kørsel startede, men i de sidste 4 måneder er der intet sket, og byggeaffald ligger stadig og flyder.

Kommunen agter at opstille pullerter midt vejen (pullerter er metalstolper, der kan sænkes ned i vejen efter behov), noget som der ved flere anledninger er blevet taget skarpt afstand fra. Borgerene er bekymrede for:

o at det vil øge risikoen for færdselsuheld,

o at det ikke vil kunne dæmme op imod de aktuelle gener med scootere i høj hastighed samt endeligt

o at der er risiko for, at pullerterne på sigt bliver sænkede, og vejen bliver en gennemkørselsvej.

Det skal i øvrigt nævnes, at forvaltningen har udtrykt, at "pullertløsningen er tilstrækkeligt indtil videre" Hvad der menes med dette, og hvad tidsrammen er, har det ikke været muligt at få svar på. Vi har spurgt kommunen, om man har opstillet pullerter andetsteds i kommunen, og om dette har været en succes, men man har ikke villet svare på dette.

Igennem 3 år har vi søgt at etablere en frugtbar dialog med kommunen om, hvordan vores private fællesvej kan indrettes. Bl.a. er det blevet foreslået, at der sættes blomsterkasser, hække eller metalbomme i stedet for pullerter.

Som nævnt ligger området øde hen. Kommunen påstår, at det er bygherres fejl, og bygherre påstår, at de ikke har hørt fra kommunen desangående i 4 måneder, og at pullertløsningen er sendt til ekstern advokat. Det har ikke været muligt at få bekræftet dette fra kommunen. Opråbet er derfor nu: 1) Drop pullerterne! 2) Indgå i oprigtig dialog med borgerne. 3) Tænk på en helhedsløsning (trafik, parkering, æstetik) for vores vej.

Jeg ved, at kommunen pt undersøger at afsætte midler til at tilbagekøbe de private fællesveje. Det synes som en god idé.

Vælger kommunen at gå videre med deres uvelkomne løsning på den vej, som vi ejer og har vedligeholdelsespligten på, er det oplagt, at vores vej må stå forrest i køen, hvis kommunen vælger at tilbagekøbe veje, da kommunen jo har demonstreret, at den har en særlig skærpet interesse i vores vej (det modsatte var jo argumentet, da den blev os overdraget).