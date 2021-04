Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det brede samarbejde har værdi - ikke grøftegravning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det brede samarbejde har værdi - ikke grøftegravning

Det Grønne Område - 25. april 2021 kl. 10:30 Af Niels Haxthausen, folketingskandidat og kandidat KV21 (SF) Kontakt redaktionen

Venstre og Konservative er gået i valgforbund sammen og har dermed øjensynlig bilagt mere end 10 års lokalpolitisk strid de to partier imellem. Det har vi kunnet læse her i avisen for et par uger siden. Der skal ikke lyde et ondt ord herfra, om de to partiers samarbejde. Det er dem vel ondt, for selvom det har været til den underholdende side at følge de to partiers konflikter gennem årene, så har det ikke været godt for samarbejdet.

Med valgforbundet tegner partierne også de politiske skel op. Det er godt for debatten og for demokratiet at vælgerne kan se hvad forskellene er. Men det er en dårlig idé, hvis det udvikler sig til en blokpolitik, hvad oplægget kunne antyde.

Formålet med valgforbundet er ikke til at tage fejl af, hvis man læser citaterne fra Venstres spidskandidat, Christine Dal. Samarbejdet skal begrænse SF's indflydelse på politikken i kommunen. Et snævert borgerligt flertal som trumfer sin politik igennem, vil stille borgerne og ikke mindst velfærdsområderne i Lyngby-Taarbæk kommune dårligere.

Med det borgerlige valgforbund er der altså tegnet et skel i den politiske tilgang: Skal vi have lavere skatter - som venstre ofte har advokeret for - eller skal vi have mere velfærd?

SF står entydigt på mere velfærd. Vi er ikke tilhængere af at ødsle pengene væk - vi vil meget gerne finde midlerne indenfor rammen - men vi vil have pengene til at arbejde for velfærden - i stedet for at samle støv i kommunekassen. Vi bakker op om Socialdemokratiets fokus på de ældre - og vi vil fortsætte vores kamp for børnenes vilkår i skoler og daginstitutioner.,

Vi har hidtil her i kommunen kunnet finde hinanden hen over midten - og det vil SF gøre sit til at vi kan blive ved med. Ikke for enhver pris - og ikke uden politiske markeringer, når det er på sin plads. Men af og til i kompromisser, hvor alle må give sig for at enderne kan mødes.

Med en fortsættelse af den brede tilgang tror vi på, at vi kan finde midlerne og skabe varige forbedringer på en lang række områder. Vi vil hellere have en stabil fremgang i velfærden end en stop-go politik der følger med skiftende flertal. Lokalpolitik handler i bund og grund om at finde løsninger - ikke om at finde konflikter. Det er denne løsningsorienterede tilgang til lokalpolitikken, som man kan frygte forsvinder, når man læser interviewet med spidskandidaterne fra Konservative og Venstre.