Debat: Det bliver dyrere at være borger

Det Grønne Område - 17. maj 2020 kl. 15:00 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat, LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læren af udligningsaftalen er omtrent denne, at hvis blot Socialdemokratiet spiller tilpas højt ud, kan de senere få Venstre med om bord. Det ændrer bare IKKE på, at det nu bliver dyrere at være Lyngby-Taarbæk borger, og det burde Danmarks liberale parti IKKE bidrage til.

Ekstraregningen for skatteborgerne i Lyngby-Taarbæk estimeres til ca. 38 mio. kr. (dgo.dk: 5.5), og S-regeringens oprindelige udspil ville have kostet os ca. 65 mio. kr. (dgo.dk: 5.5). Det første er nu en realitet, det andet et forslag der aldrig har været flertal for, men det er i høj grad differencen der får de store superlativer frem hos Venstre, men sandheden er at Lyngby-Taarbæks borgere havde været bedre stillet med status quo. Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale.

En yderligere delsejr for Venstre er, at de har begrænset det "socialdemokratiske kammerateri". I stedet har de sikret sig, at hele 28 V-kommuner får flere penge med aftalen mens det kun er 9 V-kommuner der taber penge. Kammeraterne er nogle andre, kammerateriet består.

Noget der derimod IKKE blev plads til i aftalen var, at lade leveomkostninger indgå som en del af udlignings-regnestykket, og den indlysende skævhed har en enorm negativ betydning for borgerne i Lyngby-Taarbæk, og særligt for dem med almindelige eller lave indtægter. Af andre kritikpunkter kan nævnes; 1) De ekstra 6 mia. fra staten betales også af skatteborgere i de 25 kommuner der nu får en ekstraregning. 2) Effektiv drift og mådehold belønnes ikke. 3) Erhvervsvenlighed belønnes IKKE. 4) Aftalen er bindende, og derfor vil et fremtidigt borgerligt flertal IKKE kunne levere en ægte reform af udligningssystemet, og meget kunne føjes til listen.

Samlet: I en socialdemokratisk forståelse er Venstre spillet helt rigtigt. Fra begyndelsen udmålte de Venstres sejr, og du betaler regningen.