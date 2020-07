Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det afhænger af øjnene, der ser - Søren P har andre øjne end os andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det afhænger af øjnene, der ser - Søren P har andre øjne end os andre

Det Grønne Område - 16. juli 2020 kl. 15:00 Af Christine Bernt Henriksen, fmd., Konservative Lyngby-Taarbæk, og Richard Sandbæk, gruppefmd., De Konservative, kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt afhænger af øjnene, der ser: Historien om den selektive hukommelse.

Det er ethvert menneske forundt at forfølge sin drøm, når muligheden byder sig, og vi vil gerne ønske Søren P. Rasmussen held og lykke med sin nye tilværelse i Frankrig.

Vi har bestemt ikke altid set med samme øjne som Søren P. Rasmussen på, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune skulle udvikles, men når vi ser afskedsinterviewet i DGO, kan vi forstå, at han gerne vil tage æren for, at kommunalbestyrelsen kan samarbejde, og for Vidensbyen og smøre ansvaret for letbanen af på sin forgænger, Rolf Aagaard-Svendsen.

Det viser med al tydelighed, at alt afhænger af øjnene, der ser, og at Søren P. Rasmussen har nogle helt andre øjne end os andre, eller er det den selektive hukommelse der er på spil?

Sagen er den, at der var et ganske fornuftigt samarbejde på tværs af kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Venstre indtil 2006.

Venstre har, siden de første gang kom i kommunalbestyrelsen, desværre altid været i opposition til Det Konservative Folkeparti.

I løbet af perioden 2006-2009 lykkedes det, da der blev indvalgt to nye Radikale, og de fik følgeskab af SF og DF samt Enhedslisten, som dog ikke var repræsenteret i kommunalbestyrelsen på det tidspunkt.

Det resulterede i en periode præget af dårlig stemning og mange stridigheder efter valget i 2009.

I sin borgmesterperiode 2010-2013 lykkedes det ikke Søren P. Rasmussen at holde sammen på sin koalition - bortset desværre fra beslutningen om letbanen og bebyggelsen af Dyrehavegårds jorder.

Der blev åbent talt om en dysfunktionel kommunalbestyrelse under Søren P. Rasmussens ledelse, og det var først, da Sofia Osmani trådte til i 2014, at der igen blev etableret et fornuftigt samarbejde på tværs af alle partier i kommunalbestyrelsen, og det er fortsat lige siden med pragmatiske løsninger til gavn for kommunens borgere.

Vi har ikke problemer med at tage ansvar for at, der skulle etableres en højklasset kollektiv trafikforbindelse i Ring 3-korridoren.

I 2010 blev det dog stadig diskuteret, om det skulle være en højklasset busforbindelse eller en letbane, og vi har hos Konservative ikke stemt for den løsning, der er blevet valgt af alle andre partier.

Såvel økonomisk som trafikteknisk ligger den langt fra de forudsætninger, vi oprindeligt arbejdede ud fra, og den valgte "skinne"-løsning til kr. 1 milliard af borgernes penge er ikke en god løsning Lyngby-Taarbæk.

Og så er der Vidensbyen. Kan vi dog ikke unde Søren P. Rasmussen ene-æren for den succes? Og jo det er ikke, fordi vi ikke gerne vil give ham en stor del af æren, MEN den blev dog stiftet i samarbejde med os andre samt erhvervslivet og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i skøn forening i 2012.

Men allerede i kommunens Strategi 2007 var det besluttet, at der skulle udarbejdes en fokus-strategi for Vidensby. Det førte først til samarbejdet "Talenternes By", og i 2009 fik vi Erhvervsrådets opbakning til at gennemføre et studie med henblik på at revitalisere rådets arbejde. Resultatet blev præsenteret i starten af 2010 og endte med vedtagelsen af en vidensbystrategi i 2011 og stiftelsen af Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensbyen i 2012. Ene-æren? Ja det afhænger vist af øjnene, der ser, eller er det den selektive hukommelse, der er på spil igen?

At Venstre i Lyngby-Taarbæk er i opposition til Det Konservative Folkeparti og altid har modarbejdet et borgerligt samarbejde, har Søren P. Rasmussen bekræftet ved sin afgang.

Han har nemlig ønsket at overgive samtlige Venstres poster til alle andre end den borgerlige fløj, idet posterne er givet til Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten samt en enkelt post til et tidligere Venstre medlem som idag er løsgænger. Det kan man vel ikke kalde en god borgerlig disposition.

Vi er hos de Konservative til gengæld altid optimister, og vi har store forhåbninger til et godt samarbejde med Venstres nye spidskandidat, og vi tror og håber på et fortsat bredt politisk samarbejde efter næste kommunalvalg. Det tjener Lyngby-Taarbæk bedst.

Svar: Jeg må have sat fingeren på det ømme punkt hos Konservative, når de føler sig kaldet til at komme med denne reaktion.

Der ud over har jeg ingen kommentarer.

Søren P. Rasmussen, Venstre, tidligere borgmester