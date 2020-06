Debat: Det administrative krølfedt skal væk!

Kommunen har et stort effektiviseringspotentiale. Administrationen skal slankes, og det er bare om at komme i gang. I Nye Borgerlige er beskeden helt klar, skatten skal ikke op, hverken nu eller senere.

Vi bor i forvejen i et land med et verdens højeste skattetryk, og det er vores holdning, at politikerne skal bestemme mindre, og borgerne skal bestemme mere, også over deres egne penge.